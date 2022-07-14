Внаслідок удару по Вінниці спалахнула автостоянка: загорілися 50 машин

Після ракетного удару по Вінниці 14 липня трапилася масштабна пожежа на одній із автостоянок міста. Станом на 11:30 було відомо, що вже палають орієнтовно пів сотні автомобілів.

Про це написав голова Нацполіції Ігор Клименко. Він зазначив, що росіяни били не по стоянці, проте на неї перекинувся вогонь із пожежі, яка виникла від "прильоту".

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Що відомо про пожежу

За даними правоохоронців, російські війська вдарили по офісному приміщенню. Загалом прилетіли 3 ракети, які спричинили вибухи та, як наслідок – пожежу.

На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники,

– написав Клименко.

Він додав, що терміново направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Нацполіції. Окрім цього, туди прибудуть фахівці криміналістичної лабораторії. Це необхідно, щоб зібрати всі докази злочину окупантів.

У ДСНС показали наслідки удару

Невдовзі рятувальники оприлюднили фото з місця влучання ракет і пожежі, яка виникла. Вони зазначили, що влучання сталося о 10:50. На місці почали працювати одразу 90 службовців ДСНС.

Приблизно за годину вони вже локалізували займання на стоянці. Проте, за підрахунками служби порятунку, згоріли вщент лише 25 транспортних засобів.

Місце влучання російських ракет у Вінниці / Фото ДСНС

Обстріл Вінниці прокоментував Зеленський

На цю подію майже одразу відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він акцентував на тому, що росія продовжує щодня нищити мирне населення та вбивати українських дітей.

Спрямовує ракети (росія – 24 канал) по цивільних об'єктах, де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист,

– написав президент.

Також на це вже відреагували в Офісі Президента. Глава ОП Андрій Єрмак теж акцентував на тому, що цей удар – черговий терористичний акт.

Пропагандисти кремля брешуть про обстріл Вінниці

російські пропагандисти по команді одразу почали розповідати маячню про обстріл Вінниці. Вони кажуть, що нібито в місті вдарили по військовому об'єкту. Зокрема, головний зливний бачок пропаганди владімір соловйов заявив, що в місті атакували військову частину. Проте на фото чітко видно, що вдарили по цивільних об'єктах у центрі міста.

Вже відомо, що загинули 8 осіб, серед загиблих було одне немовля. Ще 8 людей зазнали травмувань і їм знадобилася негайна допомога лікарів.

Зеленський показав запис із місця удару по Вінниці: дивіться відео