Внаслідок удару росіян по Запоріжжю поранені 7 людей: врятувало те, що пішли в укриття
Джерело:Кирило Тимошенко
російські окупанти вгатили по Запоріжжю і влучили в одне з підприємств. За попередніми даними, поранення зазнали 7 людей.
На щастя, усі працівники вчасно перейшли в укриття. Заступник керівника Офісу Президента зауважив, що, ймовірно, саме це врятувало їхні життя.
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Обережність може врятувати життя
Під час повітряної тривоги людей в укриття вивів керівник підприємства. Скільки саме працівників перебувало в укритті, не уточнюється. Але зазначається, що 7 людей обійшлися пораненнями через те, що вчасно покинули приміщення.
Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряних тривог,
– написав Кирило Тимошенко.
У Запоріжжі було два "прильоти"
- В обід 13 липня під час повітряної тривоги російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Майже одразу ОВА підтвердила два "прильоти" ракет.
- Ворог поцілив в одне з цивільних підприємств міста. Наразі на місці працюють відповідні служби.
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