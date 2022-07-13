Внаслідок удару росіян по Запоріжжю поранені 7 людей: врятувало те, що пішли в укриття

російські окупанти вгатили по Запоріжжю і влучили в одне з підприємств. За попередніми даними, поранення зазнали 7 людей.

На щастя, усі працівники вчасно перейшли в укриття. Заступник керівника Офісу Президента зауважив, що, ймовірно, саме це врятувало їхні життя.

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Обережність може врятувати життя

Під час повітряної тривоги людей в укриття вивів керівник підприємства. Скільки саме працівників перебувало в укритті, не уточнюється. Але зазначається, що 7 людей обійшлися пораненнями через те, що вчасно покинули приміщення.

Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряних тривог,

– написав Кирило Тимошенко.

У Запоріжжі було два "прильоти"

В обід 13 липня під час повітряної тривоги російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Майже одразу ОВА підтвердила два "прильоти" ракет.

Ворог поцілив в одне з цивільних підприємств міста. Наразі на місці працюють відповідні служби.

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