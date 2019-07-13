12:14
13 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіянам дозволили їсти конфіскат. Піраміда Маслоу для РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 12 липня
      Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського
      Вєсті.UA
      19:00, 12 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Внаслідок обстрілу автоколони голови Донеччини загинув ще один військовий

      306 Читать новость на русском
      Обстріляна вантажівка з колони голови Донеччини
      Обстріляна вантажівка з колони голови Донеччини / Фото Євгена Назаренка (24 канал)

      Вже другий військовий – 32-річний Сергій з Миколаєва – загинув внаслідок обстрілу проросійськими бойовиками автоколони глави Донецької ОДА Павла Кириленка. Інцидент стався 10 липня і через кілька днів Сергій помер від важких поранень у лікарні Дніпра.

      Обстріляли окупанти автоколону Кириленка з ПТКР біля села Гранітне. Цього ж дня внаслідок обстрілу загинув 21-річний старший матрос-навідник Антон Фака. Щодо голови Донеччини, то він не постраждав.

      Читайте також: Цинічний обстріл автоколони з головою Донецької ВЦА кваліфікували як теракт

      А от боєць Сергій потрапив до обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі з осколковими пораненнями грудної клітини, живота, ніг та шиї. Поранення виявилися надто важкими і він помер. 

      Головний лікар Сергій Риженко уточнив, що у бійця була відкрита черепно-мозкова травма, перелом лобної кістки, поранення скроні справа, десятки осколків вп'ялися в голову, шию, грудну клітину та живіт. Дуже постраждали очі.

      Сергій був оператором відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів і мав ранг старшого матроса. У чоловіка в Миколаєві залишилися 2 синів віком 6 та 11 років.

      Про смерть військового також повідомив громадський діяч Назар Приходько.

       

      blog_ava
      М’ясний Путін: у британському магазині покупця нажахав стейк із обличчям лідера Кремля – фото
      сьогодні
      3849
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Павло Кириленко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому українці табуюють політичні теми
      сьогодні , 12:01 Чому українці табуюють політичні теми
      Олекса Коба 28
      Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      Борис Немировський 2491
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      12 липня , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1342
      Иранский флот против британского
      сьогодні , 01:30 Иранский флот против британского
      Іван Яковина 2307
      Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет
      12 липня , 22:00 Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет
      Ольга Черненко 955
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук