Внаслідок обстрілу автоколони голови Донеччини загинув ще один військовий

Вже другий військовий – 32-річний Сергій з Миколаєва – загинув внаслідок обстрілу проросійськими бойовиками автоколони глави Донецької ОДА Павла Кириленка. Інцидент стався 10 липня і через кілька днів Сергій помер від важких поранень у лікарні Дніпра.

Обстріляли окупанти автоколону Кириленка з ПТКР біля села Гранітне. Цього ж дня внаслідок обстрілу загинув 21-річний старший матрос-навідник Антон Фака. Щодо голови Донеччини, то він не постраждав.

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А от боєць Сергій потрапив до обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі з осколковими пораненнями грудної клітини, живота, ніг та шиї. Поранення виявилися надто важкими і він помер.

Головний лікар Сергій Риженко уточнив, що у бійця була відкрита черепно-мозкова травма, перелом лобної кістки, поранення скроні справа, десятки осколків вп'ялися в голову, шию, грудну клітину та живіт. Дуже постраждали очі.

Сергій був оператором відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів і мав ранг старшого матроса. У чоловіка в Миколаєві залишилися 2 синів віком 6 та 11 років.

Про смерть військового також повідомив громадський діяч Назар Приходько.