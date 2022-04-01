Внести зміни або закрити ФОП знову можна на порталі Дія

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що тепер на порталі Дія можна внести зміни або закрити ФОП.

Відомо, що на початку війни реєстр вимкнули для безпеки даних українців.

Важливо За останню добу через систему Дія було зареєстровано тисячу нових ФОПів, – Шмигаль

Проте тепер Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює.

Що можна зробити на порталі Дія:

Внести зміни про ФОП.

Закрити ФОП.

Крім того, Михайло Федоров зазначив, що українці продовжують відкривати власну справу та розвивати економіку України.

До теми – Як у Дії подати заявку на пошкоджене майно: дивіться відео