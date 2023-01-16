"Бавовна" у Севастополі: вибухи чули біля військової частини, окупанти кажуть про збитий БпЛА
В окупованому Криму лунають вибухи. Проросійські ресурси традиційно заявляють про роботу своєї ППО.
Вибухи пролунали у ніч з 15 на 16 січня, пише 24 Канал. Місцеві джерела заявляють, що "бавовну" чутно у різних районах Севастополя.
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Перші вибухи пролунали приблизно о 23:40. Проросійські джерела розповідають, що у місцевих мешканців від вибухів бряжчали вікна. Вони закликали не панікувати й запевнили, жодних влучань не було – над Севастополем працювала ППО і збила безпілотник.
Місцеві у Севастополі скаржаться на "звуки" у різних районах міста / Скриншот "Ху*вый Херсон"
Також у місцевих пабліках з'явилась інформація про вибухи біля військової частини "Казачка" на вулиці Штормовій. Така ж інформація зявилася у телеграмі "Николаевский Ванек".
Небо після вибуху у Севастополі / Фото з соцмереж
Попередні вибухи
Раніше в окупованому Криму вибухи лунали 10 січня. Місцеві повідомляли, що "бавовна" була поблизу Сімферополя, а над містом побачили невідомий безпілотник.
Окупаційна влада запевнила, що все спокійно – ППО тренується і стріляє по навчальних мішенях.
Що відбувається в Криму: останні новини
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