"Бавовна" у Севастополі: вибухи чули біля військової частини, окупанти кажуть про збитий БпЛА

В окупованому Криму лунають вибухи. Проросійські ресурси традиційно заявляють про роботу своєї ППО.

Вибухи пролунали у ніч з 15 на 16 січня, пише 24 Канал. Місцеві джерела заявляють, що "бавовну" чутно у різних районах Севастополя.

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Перші вибухи пролунали приблизно о 23:40. Проросійські джерела розповідають, що у місцевих мешканців від вибухів бряжчали вікна. Вони закликали не панікувати й запевнили, жодних влучань не було – над Севастополем працювала ППО і збила безпілотник.



Місцеві у Севастополі скаржаться на "звуки" у різних районах міста / Скриншот "Ху*вый Херсон"

Також у місцевих пабліках з'явилась інформація про вибухи біля військової частини "Казачка" на вулиці Штормовій. Така ж інформація зявилася у телеграмі "Николаевский Ванек".



Небо після вибуху у Севастополі / Фото з соцмереж

Попередні вибухи

Раніше в окупованому Криму вибухи лунали 10 січня. Місцеві повідомляли, що "бавовна" була поблизу Сімферополя, а над містом побачили невідомий безпілотник.

Окупаційна влада запевнила, що все спокійно – ППО тренується і стріляє по навчальних мішенях.

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