Вночі в Росії також було неспокійно: там лунали вибухи

У Росії стає все більш неспокійно. Зокрема, у кількох регіонах лунали вибухи, писали про атаку дронів.

Російські телеграм-канали пишуть про атаку дронів у Росії. У державі-агресорці наголошують про, що працювали сили протиповітряної оборони, передає 24 Канал.

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Збивали дрони

Російські ЗМІ пишуть, що засоби ППО знищили 7 українських безпілотних літальних апаратів: 4 БпЛА над територією Бєлгородської області, один над територією Курської та два над територією Брянської області.

Також пишуть про те, що над Орловською областю збито один БпЛА. На місці події працюють оперативні служби.

Вдень 24 вересня російський Таганрог атакували безпілотники. В результаті спалахнув склад лісоматеріалів.

Вогнем пошкоджено покрівлю будівлі та 4 легкові автомобілі, які були припарковані поруч. Займання на складі лісоматеріалів після падіння БпЛА локалізовано на площі 200 квадратних метрів.