Вночі був приліт у Сумській області: чи є руйнування

8 серпня 2024, 07:54
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Джерело:

Олексій Дрозденко

У ніч на 8 серпня російські загарбники атакували Сумську область. Зокрема, був приліт по селу Стецьківка.

Які наслідки російської атаки на Сумщину сьогодні, чи є руйнування, розповів голова МВА.

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Які наслідки атаки на Стецьківку

Олексій Дрозденко повідомив, що внаслідок ворожої атаки вночі є приліт по Стецьківці.

Постраждали фасади школи та житлових будинків. Найголовніше – без жертв,
– підкреслив очільник Сумської МВА.

Автор: Юлія Муріна