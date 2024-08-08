Вночі був приліт у Сумській області: чи є руйнування
8 серпня 2024, 07:54Читать новость на русском
Джерело:Олексій Дрозденко
У ніч на 8 серпня російські загарбники атакували Сумську область. Зокрема, був приліт по селу Стецьківка.
Які наслідки російської атаки на Сумщину сьогодні, чи є руйнування, розповів голова МВА.
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Які наслідки атаки на Стецьківку
Олексій Дрозденко повідомив, що внаслідок ворожої атаки вночі є приліт по Стецьківці.
Постраждали фасади школи та житлових будинків. Найголовніше – без жертв,
– підкреслив очільник Сумської МВА.