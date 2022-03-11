Вночі через обстріли російських окупантів у Сєвєродонецьку 2 людей отримали поранення

У ніч проти 11 березня військові країни-агресорки обстрілювали Сєвєродонецьк. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму телеграмі.

Читайте також Затримали двох мешканців Сєвєродонецька, які ​коригували ворожий вогонь на Луганщині

Окупанти активно обстрілювали Луганщину вночі

Зокрема Сергій гайдай зазначив, що від обстрілів ворога постраждали також Рубіжне, Кремінна, а також Лисичанськ.

У Рубіжному горів будинок для людей похилого віку, а також перебитий газопровід.

У Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів горіли кілька квартир, а також автомобіль. Ворогу вдалося понищити не лише майно, а й поранити двох людей.

У Кремінній через атаку ворога палав одноповерховий приватний будинок.

Що ж стосується Лисичанська, то там теж перебитий газопровід. Крім того, повідомляється про займання кількох квартир.

Раніше у Генштабі ЗСУ наголосили, що ворог зосереджує сили на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька. Місто протягом всіх бойових дій перебуває під ворожим обстрілом. У місті нещадно зруйнована цивільна інфраструктура та житловий сектор.

Тим часом – 10 березня ЗСУ знищили 10 ворожих літаків – дивіться відео:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!