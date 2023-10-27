"На дзвінки не відповідає": до будинку зрадника Царьова в Криму приїжджали швидкі та поліція

В окупованому Криму, ймовірно, щось сталося зі зрадником України Олегом Царьовим. До помешкання Царьова вночі нібито приїжджали швидка та поліція.

Український журналіст Денис Казанський звернув увагу на повідомлення місцевих телеграм-каналів, які писали, що вночі в будинку колаборанта Олега Царьова щось сталося, інформує 24 Канал.

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У будинку Царьова щось сталося

Повідомляється, що після того, як до будинку прибули швидка та поліція, територію оточили. Водночас люди, які схожі на російських силовиків, агресивно реагували на появу сторонніх.

До будинку Царьова приїхали швидка і поліція: дивіться відео

Український активіст Сергій Стерненко зауважив, що від учора Царьов не писав нічого у свій канал, хоча досить активно його веде.

Царьов може бути поранений

Офіційної інформації про те, що саме сталося у будинку Царьова – немає. Проросійські телеграм-канали пишуть, мовляв, Царьова "підрізали" в його власному будинку. У мережі допускають, що в будинку зрадника міг статися побутовий конфлікт унаслідок п'яної сварки.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на власні джерела назвав іншу версію подій. Ймовірно, Царьов отримав вогнепальні поранення. Андрющенко інформує, що стан Царьова досі невідомий.

Водночас російські пропагандисти пишуть, що в Царьова стріляли. Його стан описують як дуже важкий.

Що відомо про Олега Царьова