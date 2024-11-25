Вночі ГУР та Сили оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів

У ніч на 25 листопада ГУР спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів російської армії. Ударили зокрема по Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

Сили оборони України завдали точкових ударів по ключових об’єктах російських окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Які об'єкти атакували ГУР та Сили оборони

У ніч на 25 листопада 2024 року підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України разом із іншими складовими Сил оборони успішно атакували кілька важливих цілей на території Брянської, Калузької та Курської областей Росії.

Зокрема, підтверджено ураження нафтобази в Калузькій області. Інформація про наслідки ударів по інших об'єктах наразі уточнюється.

Нагадаємо, за інформацією 24 Каналу, об'єктом атаки у Калузькій області стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", вона бере участь у забезпеченні збройної агресії Росії проти України. Близько 00:30 25 листопада внаслідок ударів дронів-камікадзе на нафтобазі сталася серія вибухів та почалася пожежа.