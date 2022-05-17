Вночі над Миколаївщиною збили російську крилату ракету, яка рухалася у напрямку Заходу України
17 травня 2022 , 09:35Читать новость на русском
Джерело:Повітряне командування "Південь"
Вночі 17 травня над Миколаївщиною сили ППО збили російську крилату ракету, яка летіла в напрямку західних регіонів України. Її запустили з Каспійського моря.
Збити ракету вдалося одному з підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь".
Ракету успішно знищили над Миколаївщиною
Відомо, що крилату ракету запустили зі стратегічного бомбардувальника на Каспійському напрямку в Росії. Вона рухала в бік західних регіонів України. Саме там в ніч на 17 травня були "прильоти" у Львівській області.
Влучність наших воїнів знищила підступні задуми противника, – наголосили в повітряному командуванні "Південь".