Вночі над Миколаївщиною збили російську крилату ракету, яка рухалася у напрямку Заходу України

Вночі 17 травня над Миколаївщиною сили ППО збили російську крилату ракету, яка летіла в напрямку західних регіонів України. Її запустили з Каспійського моря.

Збити ракету вдалося одному з підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь".

Ракету успішно знищили над Миколаївщиною

Відомо, що крилату ракету запустили зі стратегічного бомбардувальника на Каспійському напрямку в Росії. Вона рухала в бік західних регіонів України. Саме там в ніч на 17 травня були "прильоти" у Львівській області.

Влучність наших воїнів знищила підступні задуми противника, – наголосили в повітряному командуванні "Південь".