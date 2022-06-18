Вночі над Одещиною ППО збили 2 крилаті ракеті "Онікс"

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Одещині. Вночі 18 червня вони випустили 2 крилаті ракети типу "Онікс".

Їх випустили з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму. Обидві ракети знищили підрозділи протиповітряної оборони.

До теми Видатне досягнення, – Арестович про збиття російських надзвукових ракет "Онікс"

Ракети "Онікс" непросто збивати

П-800 "Онікс" – це російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, яку розробляли ще за часів Радянського союзу. Вона призначена для ураження надводних або й наземних цілей в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповідав, що збити такі ракети непросто. Однак наша ППО справляється, тому чиновник називав це видатним досягненням.

Нагадаємо, що 14 червня росіяни також запустили 2 "Онікси" з території окупованого Криму. Сили ППО збили їх над морем.

4 ракети "Онікс" летіли у бік Одещини і 9 травня. Для цього окупанти використали ракетний комплекс "Бастіон", що теж розташований в Криму.

Загроза з моря

В Оперативному командуванні "Південь" повідомляють, що корабельне угруповання ворожого флоту не змінилось. Окупанти продовжують триматися на безпечній для себе відстані від берега, аби не наражатися на чергове ураження. Однак 20 крилатих ракет типу "Калібр" перебувають в готовності до застосування по Україні.

Крім того, вздовж узбережжя можуть бути морські міни, зірвані штормом і дрейфуючі до берега. ️Військові радять не нехтувати повідомленнями про повітряну небезпеку та не наражати себе і близьких на небезпеку.

Яка ситуація на Півдні

Ворог обстрілює не лише Одещину, а й Миколаївщину. Руйнує фермерські склади та житлові будинки. Наприклад, у Миколаївському районі за минулу добу було понад 12 ударів.

Проте наші ракетно-артилерійські підрозділи дають відсіч. При виконанні вогневих завдань за ніч зменшено вороже військо на 9 росіян, 3 гаубиці "Мста-Б" та 3 одиниці автомобільної техніки.

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