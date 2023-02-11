Вночі окупанти з літака скинули 4 авіабомби на Зміїний

11 лютого 2023, 09:28
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Джерело:

ОК "Південь"

Російські війська в ніч проти 11 лютого атакували острів Зміїний, що на Одещині. Окупанти вдарили з авіації – скинули 4 авіабомби.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь" в ранковому зведенні. 

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Двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши 4 авіабомби,
– йдеться в повідомленні. 

Також повідомляють, що з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму ворог застосував 3 протикорабельні ракети "Онікс", якими влучив у прибережну зону.

Внаслідок нічного обстрілу жертв та постраждалих, на щастя, немає.

 В командуванні нагадали, що чорноморське узбережжя – це зона оборони та підвищеної небезпеки, в тому числі і мінної.

Росія продовжує атакувати Одещину 

 

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська