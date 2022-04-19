Вночі окупанти масово обстріляли з реактивних систем і артилерії Криворізький район
Джерело:Олександр Вілкул
У ніч проти 19 квітня російські окупанти гатили по містах та селах Криворізького району. Вони масово стріляли з реактивних систем та артилерії.
На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
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Вночі орки масово обстріляли із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та інші,
– написав Вілкул.
Внаслідок обстрілів сталися руйнування приватних будинків та багатоквартирного сектора.
Про нічні обстріли розповів також голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що окупанти обстріляли з "Градів" Зеленодольську громаду. Жертв немає.
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