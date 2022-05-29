Вночі окупанти обстріляли Криворізький напрямок з артилерії: інших загроз не було
Джерело:телеграм Олександра Вілкула
Російські загарбники гатили по лінії зіткнення у районі Кривого Рогу, застосовуючи різні типи артилерії. Безпосередньо у межах міста ніч минула спокійно.
Деталі розповів голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
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За його словами, станом на ранок 29 травня обстановка у Кривому Розі повністю контрольована. Триває робота рятувальників щодо ліквідації наслідків ракетного удару, який ворог завдав 28 травня.
Вночі окупанти проводили обстріли з різних типів артилерії на лінії зіткнення. На території Кривого Рогу та Криворізького району інших надзвичайних ситуацій не було,
– повідомив Вілкул.
Додамо, що напередодні, 28 травня, російські ракети влучили у завод у Кривому Розі. На жаль, підприємство практично зруйновано. Голова Криворізької військової адміністрації підтвердив, що чутно вибухи. На місці "прильоту" спалахнула пожежа. Аби її ліквідувати залучили підрозділи рятувальників.
Інформація про вибух у Кривому Розі з'явилася близько 20:30. Тоді у багатьох областях України була повітряна тривога. Місцевих жителів закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це – дуже важливо.
ЗСУ здійснили наступ на Півдні
Збройні Сили України пішли в наступ на Півдні країни. Російські війська були змушені відступити і тепер обороняються на невигідних позиціях. Внаслідок атаки українських захисників та захисниць російські окупанти зазнали серйозних втрат.
Зокрема, ворог зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка. Також армія противника на цьому напрямку зазнала втрат.
На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка,
— повідомили у Генштабі ЗСУ.
Водночас ворожі сили хочуть відновити втрачені позиції. Так, окупанти намагаються зробити це шляхом перекидання резервів на загрозливі напрямки.
Останні обстріли українських міст
- За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 29 травня на Сіверському напрямку росіяни прикривають ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляли з мінометів українські позиції на Сумщині.
- У Харківській області окупанти утримують зайняті рубежі. Вони обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Також дистанційно мінують місцевість.
Додамо, що найбільш напруженою ситуація залишається на Сході нашої держави.
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