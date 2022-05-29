Вночі окупанти обстріляли Криворізький напрямок з артилерії: інших загроз не було

29 травня 2022 , 09:46
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Джерело:

телеграм Олександра Вілкула

Російські загарбники гатили по лінії зіткнення у районі Кривого Рогу, застосовуючи різні типи артилерії. Безпосередньо у межах міста ніч минула спокійно.

Деталі розповів голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

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За його словами, станом на ранок 29 травня обстановка у Кривому Розі повністю контрольована. Триває робота рятувальників щодо ліквідації наслідків ракетного удару, який ворог завдав 28 травня.

Вночі окупанти проводили обстріли з різних типів артилерії на лінії зіткнення. На території Кривого Рогу та Криворізького району інших надзвичайних ситуацій не було,
– повідомив Вілкул.

Додамо, що напередодні, 28 травня, російські ракети влучили у завод у Кривому Розі. На жаль, підприємство практично зруйновано. Голова Криворізької військової адміністрації підтвердив, що чутно вибухи. На місці "прильоту" спалахнула пожежа. Аби її ліквідувати залучили підрозділи рятувальників.

Інформація про вибух у Кривому Розі з'явилася близько 20:30. Тоді у багатьох областях України була повітряна тривога. Місцевих жителів закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це – дуже важливо.

ЗСУ здійснили наступ на Півдні

Збройні Сили України пішли в наступ на Півдні країни. Російські війська були змушені відступити і тепер обороняються на невигідних позиціях. Внаслідок атаки українських захисників та захисниць російські окупанти зазнали серйозних втрат.

Зокрема, ворог зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка. Також армія противника на цьому напрямку зазнала втрат.

На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка,
— повідомили у Генштабі ЗСУ.

Водночас ворожі сили хочуть відновити втрачені позиції. Так, окупанти намагаються зробити це шляхом перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Останні обстріли українських міст

  • За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 29 травня на Сіверському напрямку росіяни прикривають ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляли з мінометів українські позиції на Сумщині.
  • У Харківській області окупанти утримують зайняті рубежі. Вони обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Також дистанційно мінують місцевість.

Додамо, що найбільш напруженою ситуація залишається на Сході нашої держави.

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Автор: Альона Захарова