Вночі окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту Полтавщини: спалахнула пожежа

У ніч на 18 лютого окупанти атакували Полтавщину дронами. Росіяни завдали удару о інфраструктурному об'єкту.

Внаслідок російської атаки на Полтавщину спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник ОВА, передає 24 Канал.

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Цієї ночі росіяни вкотре атакували Полтавську область. Агресор завдав удару по інфраструктурному об'єкту на території Полтавського району.

Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих,

– зазначив голова ОВА Філіп Пронін.

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