Вночі окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту Полтавщини: спалахнула пожежа
18 лютого 2024, 07:32Читать новость на русском
Джерело:Філіп Пронін
У ніч на 18 лютого окупанти атакували Полтавщину дронами. Росіяни завдали удару о інфраструктурному об'єкту.
Внаслідок російської атаки на Полтавщину спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник ОВА, передає 24 Канал.
До теми Росія атакувала дронами та ракетами, вибухи чули в Харкові та Полтаві: як минає ніч на 18 лютогоЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Які наслідки атаки "Шахедами"
Цієї ночі росіяни вкотре атакували Полтавську область. Агресор завдав удару по інфраструктурному об'єкту на території Полтавського району.
Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували. Обійшлося без жертв і постраждалих,
– зазначив голова ОВА Філіп Пронін.
Це важливо Росія вдарила по Слов'янську і Краматорську: багато руйнувань, уже двоє загиблих
Що відомо про нічну атаку Росії на Україну
- У Генштабі ЗСУ зазначили, що вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed-136/131". Інформація щодо цієї атаки уточнюється.
- Зауважимо, що вибухи на Полтавщині прогриміли близько опівночі. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що до Полтави наближаються ворожі дрони.
- Також цієї ночі ЗМІ повідомляли про вибухи в Харкові.
- Додамо, що загроза ударних дронів тривала до 02:13. Відбій тривоги в Харківській і Дніпропетровській область оголосили о 3 годині ночі.