Вночі окупанти знову запускали "Шахеди": звіт Повітряних сил

Російські війська ледь не щоночі запускають іранські безпілотники по території України. У ніч проти 16 березня ворог теж спробував атакувати безпілотниками.

У Повітряних силах повідомили, що ворогу не вдалось досягти мети – ворожі цілі було знищено.

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Зазначають, що усього противник застосував 2 безпілотника типу "Шахед".

"У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено 2 із 2 ударних БпЛА типу "Шахед"", – ідеться у повідомленні.



Українська ППО знищила два "Шахеди" уночі / Інфографіка ПС

Ворог намагався атакувати Харків

Уточнюють, що дрони було знищено на Харківщині.

Про рух БпЛА у напряпку Харківської області повідомляли моніторингові канала близько 2:10 ночі. І вже о 2:20 зазначалось, що цілі знищено.

За даними моніторингових груп, запуск здійснили з Бєлгородською області.

Атаки ворога: актуально

Російські війська 15 березня атакували Одесу ракетами: серед 20 загиблих – медик і рятувальник, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху, загалом постраждали 75 людей.