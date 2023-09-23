Вночі Росія атакувала 15 "Шахедами": скільки вдалося збити

23 вересня 2023, 08:35
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Російські загарбники вночі проти 23 вересня атакували Україну ракетами та "Шахедами". Наші військові збили більшість ворожих цілей.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про результати роботи вночі проти 23 вересня. Відомо, що дронами Росія атакувала Південь України вдосвіта. 

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Які результати роботи наших військових

Уночі 23 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росії),
– розповіли військові. 

За їхніми даними, наші Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил разом з ППО Сил оборони України знищили 14 ворожих "Шахедів". Тобто відомо про влучання тільки одного безпілотника.

Били росіяни дронами по Запоріжжю та Дніпропетровщині.


Які успіхи ЗСУ у збитті "Шахедів" 
 

Нічна атака росіян 23 вересня: основне

  • Орієнтовно опівночі 23 вересня Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія випустила групу ракет, які рухались в напрямку Одеської області. Моніторингові телеграм-канали писали, що мовиться про ракети типу "Онікс".
  • Вже вранці 23 вересня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що на Одещині є влучання. Зокрема, вороги вдарили по регіону надзвуковими ракетами "Онікс", які випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму. 
  • За  словами Наталії Гуменюк, на жаль, дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області. На щастя, зона відкрита, тож критичних руйнувань та постраждалих немає.
  • Вже вдосвіта 23 вересня ворог випустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях. Про вибухи повідомляли в Дніпрі та Запоріжжі. Там працювала ППО.
  • Вранці 23 вересня глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що над регіоном Повітряне командування "Схід" збило 12 ворожих безпілотників типу "Шахед". За словами посадовця, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.

Автор: Діана Квасневська