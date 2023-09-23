Вночі Росія атакувала 15 "Шахедами": скільки вдалося збити
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські загарбники вночі проти 23 вересня атакували Україну ракетами та "Шахедами". Наші військові збили більшість ворожих цілей.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли про результати роботи вночі проти 23 вересня. Відомо, що дронами Росія атакувала Південь України вдосвіта.
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Які результати роботи наших військових
Уночі 23 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росії),
– розповіли військові.
За їхніми даними, наші Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил разом з ППО Сил оборони України знищили 14 ворожих "Шахедів". Тобто відомо про влучання тільки одного безпілотника.
Били росіяни дронами по Запоріжжю та Дніпропетровщині.
Які успіхи ЗСУ у збитті "Шахедів"
Нічна атака росіян 23 вересня: основне
- Орієнтовно опівночі 23 вересня Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Росія випустила групу ракет, які рухались в напрямку Одеської області. Моніторингові телеграм-канали писали, що мовиться про ракети типу "Онікс".
- Вже вранці 23 вересня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що на Одещині є влучання. Зокрема, вороги вдарили по регіону надзвуковими ракетами "Онікс", які випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму.
- За словами Наталії Гуменюк, на жаль, дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області. На щастя, зона відкрита, тож критичних руйнувань та постраждалих немає.
- Вже вдосвіта 23 вересня ворог випустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях. Про вибухи повідомляли в Дніпрі та Запоріжжі. Там працювала ППО.
- Вранці 23 вересня глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що над регіоном Повітряне командування "Схід" збило 12 ворожих безпілотників типу "Шахед". За словами посадовця, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.