Росія атакувала Одесу "Шахедами": вдарила по цивільній інфраструктурі, є постраждалий

У ніч на 6 жовтня російські загарбники атакували Одеську область "Шахедами". Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Одесі. Внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі.

Про це повідомили в ДСНС. Також розповіли, що внаслідок російської атаки на Одесу є постраждалий.

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До речі, оперативні деталі російської атаки – в нашому телеграмі.

Наслідки атаки "Шахедами" на Одесу сьогодні вночі

Цієї ночі країна-агресор вкотре атакувала Одесу "Шахедами".

Внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі,

– заявили в ДСНС.

Додали, що на місцях ворожого влучання спалахнули пожежі. Їх уже ліквідували вогнеборці. На жаль, не минулося без постраждалих.

Постраждав один чоловік, якого у важкому стані госпіталізовано до медичного закладу,

– розповіли рятувальники.

Росія атакувала Одесу "Шахедами" вночі 6 жовтня / Фото ДСНС

Від ДСНС залучалися 12 одиниць техніки й 47 рятувальників. Від Асоціації добровільних пожежників України – 1 одиниця техніки та 3 осіб.