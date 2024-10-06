Росія атакувала Одесу "Шахедами": вдарила по цивільній інфраструктурі, є постраждалий
Джерело:ГУ ДСНС в Одеській області
У ніч на 6 жовтня російські загарбники атакували Одеську область "Шахедами". Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Одесі. Внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі.
Про це повідомили в ДСНС. Також розповіли, що внаслідок російської атаки на Одесу є постраждалий.
Дивіться також Ворог 5 годин атакував Київ та область "Шахедами": як відпрацювала ППО
До речі, оперативні деталі російської атаки – в нашому телеграмі.
Наслідки атаки "Шахедами" на Одесу сьогодні вночі
Цієї ночі країна-агресор вкотре атакувала Одесу "Шахедами".
Внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі,
– заявили в ДСНС.
Додали, що на місцях ворожого влучання спалахнули пожежі. Їх уже ліквідували вогнеборці. На жаль, не минулося без постраждалих.
Постраждав один чоловік, якого у важкому стані госпіталізовано до медичного закладу,
– розповіли рятувальники.
Росія атакувала Одесу "Шахедами" вночі 6 жовтня / Фото ДСНС
Від ДСНС залучалися 12 одиниць техніки й 47 рятувальників. Від Асоціації добровільних пожежників України – 1 одиниця техніки та 3 осіб.