Вночі Росія атакувала Україну 74 безпілотниками: скільки вдалося збити
- Росія атакувала Україну 74 безпілотниками.
- Постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.
Росія у ніч на 2 квітня атакувала Україну 74 "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Вони були запущені із різних напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Скільки "Шахедів" збили
Російську атаку вночі відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.
За даними Повітряних сил, станом на 9:00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Ще 20 російських безпілотників-імітаторів без негативних наслідків були локаційно втрачені.
Водночас унаслідок атаки ворога постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.
Зокрема, у Харкові є влучання по двох цивільних підприємствах у Холодногірському районі. Там зафіксували три загоряння.
Від удару також постраждали приватні житлові будинки, розташовані поряд.
На даль, не минулося без потерпілих. Гостру реакцію на стрес отримали 8 людей, серед яких – 3 дітей.