Вночі Росія била ракетами та "Шахедами": скільки цілей вдалося знищити

У ніч проти 21 лютого ворог вкотре атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед", а також кількома ракетами. Сили ППО влучно відпрацювали й збили майже всі безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах. Зокрема, під ударом ворога опинилися східні області.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 21 лютого 2024 року окупанти атакували дронами-камікадзе типу "Шахед", а також ракетами різних типів. Зокрема, ворог намагався завдати ударів:

зенітною керованою ракетою С-300 (пуски з Ростовської області),

керованою авіаційною ракетою Х-59 (пуски з Бєлгородської області),

4 крилатими ракетами Х-22 (пуски – Ростовська область),

19 ударними безпілотниками типу "Shahed" (район пусків – Приморсько-Ахтарськ).

В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині. Також сили ППО збили та 13 "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У Повітряних силах наголосили, що частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей.



Сили ППО збили 13 "Шахедів" та ракету Х-59 / Інфографіка Повітряних сил

До слова, в Дніпропетровській ОВА повідомили, що 4 БпЛА було збито в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" – над Павлоградським та Дніпровським районами.

Під обстрілом опинився Краматорськ

Під ворожим обстрілом уночі опинився Краматорськ. Ворог вдарив ракетами по житловому району міста та промзоні.

Як повідомили у прокуратурі, окупанти обстріляли Краматорськ близько о 20:00 20 лютого. Наразі відомо про 6 постраждалих. Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень четверо співробітниць комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях. Також зазнали травм 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю. Окрім того, під завалами можуть бути люди.

Голова Донецької ОВА після нового цинічного обстрілу вкотре звернувся до українців з проханням евакуюватися.

Вкотре звертаюся до всіх жителів області: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе!

– мовиться у повідомленні Вадима Філашкіна.

Остаточні наслідки цинічних ракетних ударів по Краматорську наразі ще встановлюють.