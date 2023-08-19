Вночі Росія запускала "Шахеди" аж до Заходу: скільки ворожих дронів вдалося знищити

Вночі окупаційні війська вкотре атакували Україну "Шахедами". Нашим захисникам вдалося збити майже всі дрони.

Росіяни запустили дрони з району Курська. Загалом атакували Україну 17 БпЛА.

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ППО збила майже всі дрони

Протиповітряна оборона працювала в північних та центральних, а також західних областях.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників,

– зазначили у Повітряних силах.

Також додали, що за минулу добу 18 серпня наша ППО знищила ще шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу "Ланцет".

Авіація Повітряних сил завдала понад 10 групових ударів по об'єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки агресора.

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