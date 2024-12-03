Вночі Росія запустила майже 30 дронів: чи всі вдалося збити

В ніч проти 3 грудня російська армія вкотре запустила по Україні "Шахеди" та безпілотники інших типів. Силам ППО вдалося ліквідувати майже всі цілі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Проте, на жаль, не обійшлося без влучань – зокрема на Заході країни'.

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Скільки БпЛА запустили і скільки було збито

Так, в ніч проти 3 грудня окупанти атакували Україну 28-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками інших типів.

Станом на 09.00 збити вдалося 22 ворожі дрони у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській і Дніпропетровській областях.

1 безпілотник локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території,

– вказали у Повітряних силах.

Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.

Зауважимо, вночі дрони запускали з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово Росії.