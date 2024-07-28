Вночі росіяни атакували ракетою Х-59 та 8 "Шахедами": скільки вдалося знищити

В ніч на 28 липня Росія вкотре атакувала регіони України. Так, цієї ночі окупанти запустили 8 дронів-камікадзе та ракету Х-59.

У Повітряних силах повідомили, скільки ворожих безпілотників вдалося приземлити захисникам.

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Скільки ворожих цілей вдалося знищити в ніч на 28 липня

Російська окупаційна армія в ніч на 28 липня атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Також ворог атакував за допомогою 8 ударних БпЛА типу Shahed. Запускав противник ці засоби повітряного нападу із мису Чауда – Крим.

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та 7 БпЛА Shahed-131/136,

– ідеться в повідомленні.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук зазначив, що майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.



В ніч на 28 липня сили ППО знищили ракету Х-59 та 7 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ