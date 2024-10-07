Вночі росіяни вдарили по Павлограду ракетою: пошкодили підприємство, спалахнула пожежа
Джерело:Сергій Лисак
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині вночі 7 жовтня. Росіяни пошкодили підприємство в Павлограді.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА у своєму телеграм-каналі. Сергій Лисак розповів, які наслідки ворожої атаки.
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Що відомо про атаку на Павлоград сьогодні
Цієї ночі російські загарбники вдарили ракетою по Павлограду на Дніпропетровщині.
Пошкоджене підприємство. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували. Загиблих і постраждалих немає,
– заявив Сергій Лисак.
Окрім того, голова Дніпропетровської ОВА розповів, що окупанти вкотре гатили по Нікополю з важкої артилерії. На щастя, внаслідок цього російського обстрілу люди не постраждали.
Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Павлоград близько 00:34. Повітряна тривога в області тривала з вечора 6 жовтня.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.