Вночі росіяни вдарили по Павлограду ракетою: пошкодили підприємство, спалахнула пожежа

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині вночі 7 жовтня. Росіяни пошкодили підприємство в Павлограді.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА у своєму телеграм-каналі. Сергій Лисак розповів, які наслідки ворожої атаки.

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Що відомо про атаку на Павлоград сьогодні

Цієї ночі російські загарбники вдарили ракетою по Павлограду на Дніпропетровщині.

Пошкоджене підприємство. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували. Загиблих і постраждалих немає,

– заявив Сергій Лисак.

Окрім того, голова Дніпропетровської ОВА розповів, що окупанти вкотре гатили по Нікополю з важкої артилерії. На щастя, внаслідок цього російського обстрілу люди не постраждали.

Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Павлоград близько 00:34. Повітряна тривога в області тривала з вечора 6 жовтня.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.