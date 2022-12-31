Вночі росіяни вдарили по військовому містечку на Чернігівщині

Російські окупанти атакували військове містечко в Чернігівській області. Попередньо відомо, що били балістичною ракетою.

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, у якому стані люди. Він закликав мешканців бути максимально обережними, адже Росія збільшила інтенсивність атак.

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Що відомо про наслідки атаки росіян

Сьогодні вночі (проти 31 грудня – 24 канал) ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Ра**сти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої практично неможливо простежити наявними ППО,

– заявив Чаус.

Додав також, що інтенсивність обстрілів зросла. Адже окупанти гатять з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

На щастя, внаслідок атаки по військовому містечку, люди не постраждали. Проте 30 грудня від снаряда росіян в Семенівці загинула жінка.

"Ворог-терорист. Саме так виглядає агонія. Саме тому у ці дні треба бути максимально пильними", – закликали в ОВА.

За минулу добу росіяни атакували декілька областей

У ніч проти 31 грудня росіяни атакували Мар'їнку та околиці Очеретинської громади на Донеччині. Окрім того:

внаслідок атаки по Дальньому поранені дві людини, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди;

вороги вдарили ракетами по Костянтинівці: пошкодили транспортне підприємство, приватний будинок, без постраждалих;

обстріляли околиці Торецької та Соледарської громад.

На жаль, одна людина загинула на Лисичанському напрямку, 1 поранена – у Діброві Лиманської громади. Також вдарили ракетами по Лиману, атакували й Переїзне Званівської громади.

Ба більше, росіяни атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині, Миколаївський район Миколаївщини, Харківщину (там один чоловік загинув, один – поранений). Ще 60 разів росіяни вдарили по Херсонській області, з них 31 – по обласному центру.

За даними заступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка, внаслідок дій Росії в Україні 30 грудня:

у Донецькій області – 3 загиблих, 3 поранених;

Запорізькій – 1 поранений;

Харківській – 2 загиблих (у тому числі – 1 на міні), 1 поранений;

Херсонській – 2 поранених;

Чернігівській – 1 загиблий.

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