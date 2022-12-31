Вночі росіяни вдарили по військовому містечку на Чернігівщині
Джерело:В'ячеслав Чаус
Російські окупанти атакували військове містечко в Чернігівській області. Попередньо відомо, що били балістичною ракетою.
Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, у якому стані люди. Він закликав мешканців бути максимально обережними, адже Росія збільшила інтенсивність атак.
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Що відомо про наслідки атаки росіян
Сьогодні вночі (проти 31 грудня – 24 канал) ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Ра**сти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої практично неможливо простежити наявними ППО,
– заявив Чаус.
Додав також, що інтенсивність обстрілів зросла. Адже окупанти гатять з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.
На щастя, внаслідок атаки по військовому містечку, люди не постраждали. Проте 30 грудня від снаряда росіян в Семенівці загинула жінка.
"Ворог-терорист. Саме так виглядає агонія. Саме тому у ці дні треба бути максимально пильними", – закликали в ОВА.
За минулу добу росіяни атакували декілька областей
У ніч проти 31 грудня росіяни атакували Мар'їнку та околиці Очеретинської громади на Донеччині. Окрім того:
- внаслідок атаки по Дальньому поранені дві людини, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди;
- вороги вдарили ракетами по Костянтинівці: пошкодили транспортне підприємство, приватний будинок, без постраждалих;
- обстріляли околиці Торецької та Соледарської громад.
На жаль, одна людина загинула на Лисичанському напрямку, 1 поранена – у Діброві Лиманської громади. Також вдарили ракетами по Лиману, атакували й Переїзне Званівської громади.
Ба більше, росіяни атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині, Миколаївський район Миколаївщини, Харківщину (там один чоловік загинув, один – поранений). Ще 60 разів росіяни вдарили по Херсонській області, з них 31 – по обласному центру.
За даними заступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка, внаслідок дій Росії в Україні 30 грудня:
- у Донецькій області – 3 загиблих, 3 поранених;
- Запорізькій – 1 поранений;
- Харківській – 2 загиблих (у тому числі – 1 на міні), 1 поранений;
- Херсонській – 2 поранених;
- Чернігівській – 1 загиблий.
Попередня атака по Чернігівщині: коротко
- 30 грудня російські окупанти знову атакували Чернігівську область. Глава обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що загарбники вдарили по місті Семенівка на півночі регіону. Там зникло світло.
- Попередньо влада повідомляла, що для атаки міста росіяни застосували ствольну артилерію. Тоді зафіксували три прильоти. На жаль, вороги вбили одну людину, проте інформація уточнювалась.
- Перший заступник голови Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Володимир Шкарпітко пояснив, що у Семенівці був абсолютно хаотичний обстріл. Там росіяни застосували ствольну артилерію та інші засоби ураження.
- За даними Володимира Шкарпітка, жертвою атаки стала жінка.