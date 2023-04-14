Вночі росіяни влучили по території критичної інфраструктури під Запоріжжям

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. У ніч на 14 квітня загарбники атакували Запоріжжя. Зафіксовано влучання.

Повітряна тривога на території області розпочалася о 01:19. Вона тривала до 01:49.

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У Запорізькій ОВА розповіли деталі. На щастя, загиблих або постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Внаслідок нічного обстрілу армією Росією передмістя Запоріжжя загиблих та поранених немає. Зафіксовано влучання на територію критичної інфраструктури. Інформація щодо руйнувань уточнюється,

– мовиться у повідомленні.

Людей закликають оперативно реагувати на сповіщення про тривогу. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно відкладати всі справи та йти в укриття цивільного захисту. Цим правилом не можна нехтувати, адже воно рятує життя.

У ЗСУ наголосили: Росія може завдати ракетний удар у будь-який день. Потрібно усвідомлювати це та готуватися до цього. Наразі захисники українського неба готуються до Великодня. Вони зроблять усе, щоб російські окупанти не завадили українцям спокійно відсвяткувати.

Окрім того, українцям нагадують, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну.