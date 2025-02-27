Вночі росіяни запустили по Україні понад 160 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 27 лютого російські загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами. Загалом запустили 166 безпілотників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також На Київщині через падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа на промисловому об'єкті

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

У ніч на 27 лютого 2025 року (із 20.00 26 лютого) противник атакував 166 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 90-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

72 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.