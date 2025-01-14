Вночі Сили оборони здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах у Росії, – Генштаб

У Росії вночі 14 січня було багато вибухів у різних областях. Це був наймасованіший удар по військових об'єктах ворога з боку Сил оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Через це у низці населених пунктів росіяни чули вибухи.

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Що розповіли у ЗСУ про "гарячу" ніч у Росії

У Генштабі зазначили, що в ніч на 14 січня Сили оборони здійснили атаки по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1 100 кілометрів в глибині Росії. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

Знову успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару. Займання успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки,

– наголосили військові.

Також було уражено Брянський хімічний завод в місті Сєльцо – стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу ворога.

"Тут виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет Х-59. На території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин", – розповіли в ЗСУ.

Окрім цього, під час атаки було знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси – "Тор" та "Бук".

Загалом до виконання цього бойового завдання залучали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ракетних військ, Повітряних Сил ЗС України, а також Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України.

Окрім цього, підрозділами Головного управління розвідки та Служби безпеки України уражено стратегічні об'єкти військово-промислового комплексу Росії – Саратовський нафтопереробний завод та завод "Казаньоргсинтез". На обох об'єктах зайнялась пожежа,

– мовиться у дописі.

Військові наголосили, що цілеспрямована та систематична робота з ураження об'єктів, які забезпечують боєприпасами, військовою технікою та паливно-мастильними матеріалами окупаційну армію Росії триватиме до повного припинення збройної агресії країни-агресорки проти України.

У Збройних Силах також пообіцяли, що далі неодмінно буде.