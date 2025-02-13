Вночі ворог атакував 140 дронами: скільки вдалося збити
- У ніч на 13 лютого противник атакував 140-ма ударними БпЛА.
- Підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.
- В Повітряних силах повідомили, що 52 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.
Росія вночі 13 лютого атакувала Україну ударними дронами. По цілях відпрацювали українські сили протиповітряної оборони.
Так, окупанти запустили по Україні 140 ударних БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки ворожих дронів збили під час нічної атаки
У ніч проти 13 лютого агресор атакував 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Ворожі сили атакували із напрямків:
- Орел,
- Курськ,
- Брянськ,
- Шаталово,
- Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що 52 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Крім цього, відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська та Харківська області.