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13 лютого, 09:22
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Вночі ворог атакував 140 дронами: скільки вдалося збити

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У ніч на 13 лютого противник атакував 140-ма ударними БпЛА.
  • Підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.
  • В Повітряних силах повідомили, що 52 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.

Росія вночі 13 лютого атакувала Україну ударними дронами. По цілях відпрацювали українські сили протиповітряної оборони.

Так, окупанти запустили по Україні 140 ударних БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих дронів збили під час нічної атаки

У ніч проти 13 лютого агресор атакував 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ворожі сили атакували із напрямків:

  • Орел,
  • Курськ,
  • Брянськ,
  • Шаталово,
  • Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях,
– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 52 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). 

Крім цього, відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська та Харківська області. 


Збиті дрони / Інфографіка Повітряних сил 