Вночі ворог атакував 17 "Шахедами" та "Іскандерами": скільки знищили

Окупанти випустили по Україні 17 дронів-камікадзе типу "Шахед". ЗСУ знищили більшість ворожої зброї.

Цього разу вночі проти 10 квітня Росія атакувала Південь України. Зокрема, вибухи лунали на Миколаївщині та Одещині, пише 24 Канал.

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Скільки "Шахедів" збили ЗСУ

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 безпілотників типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено,

– розповіли військові.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли вночі проти 10 квітня, що Росія атакувала дронами та ракетами акваторії Чорного моря.

Вранці 10 квітня військові уточнили, що дрони росіяни запускали з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Всі безпілотники знищили над Миколаївщиною та Одещиною.

Окрім 14 дронів-камікадзе типу "Шахед", ЗСУ збили:

дві крилаті ракети "Іскандер-К" ;

одну балістичну ракету "Іскандер-М", які ворог випустив з тимчасово окупованого Криму.

Відбивали ворожий удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Окрім того, орієнтовно о 20:00 9 квітня наші військові знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.



Повітряні сили ЗСУ відзвітували про роботу

До речі, Військово-морські сили ЗСУ розповіли, що вони у Миколаївській області збили вночі проти 10 квітня 7 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

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