Вночі Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів: як відпрацювала ППО

Вночі 10 листопада окупанти масовано атакували Україну. Окупанти запустили рекордну кількість дронів.

Так, цієї ночі агресор атакував 145 ударними БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" 10 листопада

У ніч на 10 листопада (з 20:00 9 листопада) російські загарбники атакували рекордною кількістю БпЛА. Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 145 повітряних цілей, – ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – Росія, мис Чауда – окупований Крим.

Повітряний напад агресора відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 62 БпЛА противника в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях,

– заявили в Повітряних силах.

Також військові зазначили, що 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, а ще 10 – вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Росії.

Скільки дронів збили вночі 10 листопада / Інфографіка Повітряних сил

Внаслідок ворожої атаки постраждала Одещина й інші регіони. Пошкоджені багатоквартирні будинки та приватні володіння. Попередньо, минулося без людських жертв. Потерпілим надається допомога.