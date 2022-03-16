Вночі ворожі снаряди влучили в одну із харківських шкіл: є постраждалі

Сьогодні вночі, близько 03:00 російські окупанти випустили снаряди в одну із харківських шкіл. Є інформація, що постраждала одна людина.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області на своїй сторінці у фейсбук.

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За попередніми даними, внаслідок авіанальоту по одній зі шкіл міста Харкова близько 3:00 ночі було зруйновано триповерхову частину будівлі на площі 800 квадратних метрів.

Піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 22 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.

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