Вночі ворожі снаряди влучили в одну із харківських шкіл: є постраждалі
16 березня 2022 , 08:57Читать новость на русском
Сьогодні вночі, близько 03:00 російські окупанти випустили снаряди в одну із харківських шкіл. Є інформація, що постраждала одна людина.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області на своїй сторінці у фейсбук.
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За попередніми даними, внаслідок авіанальоту по одній зі шкіл міста Харкова близько 3:00 ночі було зруйновано триповерхову частину будівлі на площі 800 квадратних метрів.
Піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 22 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались.
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