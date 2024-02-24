Вночі ЗСУ знищили всі 12 "Шахедів" та ворожі ракети: чим атакував ворог

24 лютого 2024, 07:11
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Росія вночі проти 24 лютого цинічно атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Наші військові потужно відпрацювали по ворогу.

Повітряні сили оголошували про тривогу в деяких регіонах, починаючи з вечора 23 лютого 2024 року. Деякі області були червоними аж до 00:26 24 лютого 2024 року, пише 24 Канал. 

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Що відомо про нічну атаку окупантів

Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе,
– повідомили військові

Сили оборони Півдня України відзвітували, що ворог вночі підступно атакував Україну, запустивши з акваторії Чорного моря дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожа зброя здійснювала складне маневрування над прибережними населеними пунктами та вглиб країни, зокрема, до центральних регіонів.

На Півдні підрозділи протиповітряної оборони збили 12 ворожих дронів:

  • 2 – над Миколаївщиною,
  • по 5 – над Кіровоградщиною та Одещиною.

Окрім того, вороги атакували керованими авіаційними ракетами Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря. Наші військові збили дві ракети:

  • одну – на Кіровоградщині;
  • другу – на Миколаївщині.

Які наслідки атаки росіян: коротко

  • На жаль, ще вночі проти 24 лютого в ОК "Південь" підтвердили, що один зі збитих дронів впав на житловий квартал Одеси. Він спричинив руйнування і займання в типовому одеському дворику.
  • Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, проте уникнути поранених та жертв  хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками та іншими травмами.
Автор: Діана Квасневська