Вночі ЗСУ знищили всі 12 "Шахедів" та ворожі ракети: чим атакував ворог
Росія вночі проти 24 лютого цинічно атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Наші військові потужно відпрацювали по ворогу.
Повітряні сили оголошували про тривогу в деяких регіонах, починаючи з вечора 23 лютого 2024 року. Деякі області були червоними аж до 00:26 24 лютого 2024 року, пише 24 Канал.
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Що відомо про нічну атаку окупантів
Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе,
– повідомили військові.
Сили оборони Півдня України відзвітували, що ворог вночі підступно атакував Україну, запустивши з акваторії Чорного моря дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожа зброя здійснювала складне маневрування над прибережними населеними пунктами та вглиб країни, зокрема, до центральних регіонів.
На Півдні підрозділи протиповітряної оборони збили 12 ворожих дронів:
- 2 – над Миколаївщиною,
- по 5 – над Кіровоградщиною та Одещиною.
Окрім того, вороги атакували керованими авіаційними ракетами Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря. Наші військові збили дві ракети:
- одну – на Кіровоградщині;
- другу – на Миколаївщині.
Які наслідки атаки росіян: коротко
- На жаль, ще вночі проти 24 лютого в ОК "Південь" підтвердили, що один зі збитих дронів впав на житловий квартал Одеси. Він спричинив руйнування і займання в типовому одеському дворику.
- Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, проте уникнути поранених та жертв хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з-під завалів, її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили в лікарню з опіками та іншими травмами.