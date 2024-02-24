Вночі ЗСУ знищили всі 12 "Шахедів" та ворожі ракети: чим атакував ворог

Росія вночі проти 24 лютого цинічно атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Наші військові потужно відпрацювали по ворогу.

Повітряні сили оголошували про тривогу в деяких регіонах, починаючи з вечора 23 лютого 2024 року. Деякі області були червоними аж до 00:26 24 лютого 2024 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про нічну атаку окупантів

Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе,

– повідомили військові.

Сили оборони Півдня України відзвітували, що ворог вночі підступно атакував Україну, запустивши з акваторії Чорного моря дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожа зброя здійснювала складне маневрування над прибережними населеними пунктами та вглиб країни, зокрема, до центральних регіонів.

На Півдні підрозділи протиповітряної оборони збили 12 ворожих дронів:

2 – над Миколаївщиною,

по 5 – над Кіровоградщиною та Одещиною.

Окрім того, вороги атакували керованими авіаційними ракетами Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря. Наші військові збили дві ракети:

одну – на Кіровоградщині;

другу – на Миколаївщині.

Які наслідки атаки росіян: коротко