Внутрішні авіаперевезення в Україні можуть подешевшати, – Шмигаль

В Україні можуть значно подешевшати квитки на внутрішні авіаперевезення. А також – активно пожвавитись туризм.

Такій ситуації сприятиме запровадження нульової ставки податку на додану вартість. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Авіаквитки на внутрішні рейси можуть подешевшати

За його словами, нульова ставка ПДВ на внутрішні рейси для українських авіаперевізників потрібна для того, щоб пожвавити український туризм.

Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси,

– зазначив Шмигаль.

Водночас українці, як наголосив міністр, отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни.

На Закарпатті вирішили відновити внутрішнє авіасполучення з 1 червня 2021 року. Це, на думку нардепа Миколи Тищенка, стане важливим кроком для розвитку внутрішнього туризму.

"Ці законодавчі зміни необхідно внести якнайшвидше, аби вже цього літа (2021 року – 24 канал) збільшити туристичний потік", – відзначив Шмигаль. На нараді в обговоренні взяли участь:

міністр інфраструктури Владислав Криклій;

міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко;

міністр фінансів Сергій Марченко.

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