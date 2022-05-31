Внутрішнім переселенцям вже виплатили понад 10 мільярдів гривень

Вже півтора мільйона сімей, які були змушені залишити домівки через війну, отримали допомогу від держави на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал. Він пояснив, що окремим напрямком стало запровадження нових програм підтримки внутрішніх переселенців.

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Державна програма підтримки переселенців

Прем'єр-міністр зазначив, що запроваджена урядова програма передбачає щомісячні виплати в розмірі 3 тисячі гривень для дітей та 2 тисячі гривень для дорослих.

Активно ця програма запрацювала у квітні, і за цей час майже 1,5 млн родин отримали допомогу від держави. Загальна сума виплат вже сягнула 10 мільярдів гривень,

– сказав Шмигаль.

Підтримка міжнародних організацій

Також, за його словами, завдяки активній співпраці Кабінету Міністрів та міжнародних організацій вдалося розпочати ще 5 програм підтримки внутрішніх переселенців. Це програми з ООН, ЮНІСЕФ та Червоним Хрестом.

"Вони схожі за принципом з урядовими програмами і передбачають виплати по 2,2 – 2,5 тисячі гривень для найбільш вразливих категорій громадян. Важливо, що ідеться не лише про переселенців, але і загалом про підтримку багатодітних родин, пенсіонерів із мінімальними доходами, одиноких матерів, людей з інвалідністю", – додав прем'єр-міністр.

В ці програми вдалося залучити коштів на суму понад 10 мільярдів гривень для підтримки більш ніж 2 мільйонів українців.

Соціальні виплати

Денис Шмигаль також розповів, що крім соціальних програм підтримки, уряд продовжує максимально фінансувати медичну та освітню сфери. Вчителям за ці 3 місяці було виплатили заробітної плати на понад 25 мільярдів гривень. При цьому в травні виплати збільшилися до 10,4 мільярда гривень, тоді як у квітні складали 8,3 мільярда гривень. На зарплати медикам за березень – травень перерахували також більш ніж 25 мільярдів гривень.

"Разом це сотні мільярдів гривень, які держава продовжує виділяти на соціальну політику, освіту, медицину. Так само сотні мільярдів гривень виділяємо на оборону нашої країни" – розповів прем'єр-міністр.

Тому він подякував міжнародним партнерам, які надають Україні фінансову підтримку, щоб держава могла повною мірою виконувати всі свої зобов’язання.

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