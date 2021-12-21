Внутрішній поклик українців, – Епіфаній підтримав флешмоб "Батько наш Бандера"

Глава Православної церкви України Епіфаній підтримав флешмоб із виконанням пісні "Батько наш Бандера". Про це сам митрополит заявив в інтерв’ю журналістам.

У глави ПЦУ запитали, як він ставиться до того, що першими вірусну пісню про Бандеру заспівали священники. Епіфаній відповів: це ж "внутрішній поклик українців".

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"Ми будемо до кінця відстоювати свою, Богом дану українську землю"

Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, прокоментував флешмоб "Батько наш Бандера". Зокрема й те, що зародився він із пісні, виконаної, власне, священниками.

"Наскільки мені відомо, це студенти, напевно, богословського факультету Чернівецького національного університету, земляки, які заспівали вперше", – так Епіфаній продемонстрував, що чудово знає про флешмоб "Батько наш Бандера" та його витоки.

І воно, як бачимо, передалося – так, що і військо підхопило, що стало таким популярним – таким гімном для українців,

– сказав він.

Усе це свідчить, вважає митрополит, що "ми будемо до кінця відстоювати свою, Богом дану українську землю".

І це не нав’язано кимось. Це внутрішній поклик українців – відстоювати незалежність,

– підсумував Епіфаній.

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Коротко про флешмоб "Батько наш Бандера"

Коли саме він стартував – визначити важко. Та всеукраїнської популярності набув від початку жовтня 2021 року. Тоді пісня "Батько наш Бандера" стала лідером за кількістю пошуків у ютубі.

У соцмережі тікток молодь публікувала відео, де у різних обставинах виконувала повстанську пісню. А далі все завірусилося – її співали і священники, і військові, і політики, і багато інших українців.

Найцікавіше про флешмоб "Батько наш Бандера" – у цьому відео