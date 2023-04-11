Держава має розуміти свої зусилля: чому внутрішньо переміщеним особам обов'язково реєструватися

Повномасштабне вторгнення змусило величезну кількість українців залишити свої домівки й переїхати до більше безпечних регіонів. Станом на 11 квітня відомо, що в Україні 4,8 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Така кількість людей зафіксована у реєстрі. Власне, саме реєстрація дозволяє зрозуміти, скільки їх і якими мають бути зусилля держави, щоб вони отримали необхідну допомогу. Про це 24 Каналу сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Люди мають отримувати належну допомогу

Як зауважила міністерка, ці люди можуть розраховувати на соціальну підтримку, адміністративну підтримку та інші форми підтримки.

Сьогодні прийнята стратегія щодо внутрішньо переміщених осіб та покроковий операційний план її реалізації,

– відзначила Верещук.

Там розписано, що можуть отримати такі люди, на що вони можуть гарантовано претендувати у майбутньому. Зокрема, йдеться про повернення до місць свого постійного проживання.

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