ЗСУ зняли триколор у Внезапному та взяли під контроль ще низку селищ Курській області

ЗСУ продовжують операцію у Курській області. Так, протягом доби у мережі показали декілька відео з ворожої території.

На одному з них українські бійці знімають прапор Росії з будинку культури села Любимівка. А також з'явилися такі ж кадри з села Внезапне, про взяття під контроль якого стало відомо цього дня.

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Успіхи ЗСУ у Курській області

У середу, 14 серпня, стало відомо про і нові успіхи Сил оборони, зокрема про захід українських військових у села Вікторовка, Гордеєвка та Внезапне. Як підтвердження з'явилося відео з останнього населеного пункту, де ЗСУ знімають російський триколор з адмінбудівлі.

Кадри з села Внезапне Курської області: дивіться відео

Зазначимо, що вищезазначені села є сусідніми і розташовані менш як за 4 кілометри від України. Відстань до міста Суджа становить 35 кілометрів, а до Кореневого – всього 20.

Також оборонці показали ще одне відео з села Любимівка, Кореневського районі. Якщо минулого разу бійці українізували знак біля населеного пункту, то цього разу вони ліквідували прапор агресора з будинку культури.

Кадри з села Любимівка Курської області: дивіться відео

Зазначимо, що вдень стало відомо, що українські військові звільнили село Заолешенка від російської армії. Цей населений пункт розташований північніше міста Суджа, що є районним центром.