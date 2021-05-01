Вода для Криму може бути причиною удару Росії, – військовий оглядач

Росія може здійснити великий наступ на Україну через нестачу води у Криму. Тих російських військ, які стягували до кордонів, буде абсолютно достатньо для 2 локальних операцій.

Таку думку висловив військовий оглядач Михайло Жирохов. Наступ на Україну через нестачу води у Криму можливий навіть тоді, коли Росія дійсно відведе свої війська від кордону.

Цікаво Лякають танками, як у пісочниці, – як кримчани реагують на військові дії Кремля на півострові

У кримчанки забирають українське житло

Підконтрольний Кремлю уряд Севастополя та Міноборони Росії судяться з кримчанкою за квартиру, ключі від якоїй жінці особисто вручав Президент України Віктор Ющенко. Міноборони Росії тепер вважає житло своїм.

Youtube блокує російський контент

Youtube видаляє відео та цілі канали про так званий "російський Крим". Зокрема, вже заблокував пропагандистську стрічку "Крым – путь на родину". Через це російські ЗМІ заявили про цензуру та утиски свободи слова.

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