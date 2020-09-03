Окупаційна влада Севастополя планує докупити 3,5 кілометра водопровідних труб. Вони є необхідними для того, щоб у разі аварій швидко наповнити Чорноріченське водосховище.

Окупанти розробляють додаткові маневри для боротьби з дефіцитом води в анексованому Криму, повідомляє "Крым. Реалии".

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Якщо під час дефіциту води виникнуть додаткові аварійні ситуації, перш за все необхідно буде наповнити Чорноріченське водосховище. Для цього з Резервного фонд Росії виділять гроші на закупівлю додаткових водопровідних труб.

Що каже самопроголошений губернатор Севастополя

Самопроголошений губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що наразі працює над проєктом по забезпеченню міста водою. За словами окупаційного чиновника, напередодні він обговорив деталі проєкту з президентом Росії Володимиром Путіним.

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