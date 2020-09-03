Дефіцит води в Криму: окупанти запасаються трубами за гроші Росії
Окупаційна влада Севастополя планує докупити 3,5 кілометра водопровідних труб. Вони є необхідними для того, щоб у разі аварій швидко наповнити Чорноріченське водосховище.
Окупанти розробляють додаткові маневри для боротьби з дефіцитом води в анексованому Криму, повідомляє "Крым. Реалии".
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Якщо під час дефіциту води виникнуть додаткові аварійні ситуації, перш за все необхідно буде наповнити Чорноріченське водосховище. Для цього з Резервного фонд Росії виділять гроші на закупівлю додаткових водопровідних труб.
Що каже самопроголошений губернатор Севастополя
Самопроголошений губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що наразі працює над проєктом по забезпеченню міста водою. За словами окупаційного чиновника, напередодні він обговорив деталі проєкту з президентом Росії Володимиром Путіним.
Дефіцит води у Криму: що треба знати
- До анексії Криму саме Україна забезпечувала півострів прісною водою через Північно-Кримський канал.
- Після анексії Україна припинила водопостачання у Криму.
- Крим фактично втратив 85% прісної води. Її запаси зараз поповнюють з підземних джерел. Екологи б'ють на сполох: такі дії можуть призвести до засолення ґрунту.
- Самопроголошена влада Криму закликала жителів економити прісну воду.
- Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що якщо у Криму трапиться гуманітарна катастрофа, Україна відновить постачання води на окупований півострів.
- В Офісі Президента відреагували на заяву. Там наголосили, що питання водопостачання у Крим на розгляд виносити не будуть.
- За даними РНБО, загрози катастрофи в Криму наразі немає.