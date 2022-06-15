Вода пішла, – Молчанов сказав, що відбувається з окупованим Північнокримським каналом

Російські вбивці частково відновили функціонування Північнокримського каналу. Вони використали воду з Дніпра.

Про це для 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, окупантам вдалося перекачувати невеликі обсяги води на 12-метрову помпову станцію біля Джанкою.

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"Таким чином той обсяг води, який зараз іде по підірваних ними шлюзах, використовують для потреб Перекопського промислового хабу для міста Армянськ і для міста Джанкой", – розповів Молчанов.

Готуються до наступу українців

Активіст зазначив, що в перші дні повномасштабного вторгнення росіяни підірвали побудований Україною шлюз. Так само з допомогою будівельної техніки розібрали барикади з мішків з піском, які встановили херсонці.

Таким чином вода пішла. Вона охоплює приблизно чверть тієї площі, яку зрошувала Україна до 2014 року. Тобто Керч, Сімферополь, Феодосія зараз водою з Кримського північного каналу не користується,

– пояснив Молчанов.

Він додав, що окупанти продовжують робити інженерне облаштування каналу. Вони навіть готуються до просування українських військ за лівим берегом Дніпра і думають, як обороняти цей канал.

Навколо річища будують різні інженерні укріплення, яким би позаздрила навіть лінія фронту, яка зараз проходить на правому березі. Тобто облаштування йде набагато серйозніше і війська там стоять", – повідомив активіст.

Бояться удару від України

За словами Молчанова, загарбники бояться або українських диверсійно розвідувальних груп, або української далекобійної артилерії чи авіації. Молчанов наголосив, що наразі авіація ефективно діє під час контратак, хоча російська пропаганда кілька разів повідомляла про знищення українських повітряних сил.

"Росіяни бояться, що Україна може знищити помпи в Таврійську. Це головна помпова станція Північнокримського каналу. Якщо це станеться, то вода у Крим не піде. Не думаю, що Україна це зробить поки триває полив сільськогосподарських угідь самої Херсонщини. Проте восени або наприкінці літа це стане досить непоганою ідеєю", – додав активіст.

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