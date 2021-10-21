Вода змиває мости та будинки: на Непал обрушилася сильна повінь – багато жертв

Жахлива повінь, яка накрила Непал, забрала життя вже 77 людей. Ще десятки осіб перебувають у лікарнях. Наслідки негоди намагаються подолати вже кілька днів.

Потужну повінь спричинили безперервні зливи. Вони навіть заблокували шлях до одного із сіл, розташованого за 350 кілометрів на захід від Катманду, столиці Непалу.

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Стрімкий потік води змиває мости та будинки. Окрім того, залило рисові плантації. Через повінь одне з сіл виявилося відрізаним. Десятки людей вже кілька днів не можуть дочекатися допомоги рятувальників.

Влада попередила, що найближчими днями випаде ще більше опадів. Зокрема, прогнозують, що у східних гірських районах можливі сильні дощі і легкий або помірний снігопад.

Що відомо про жертв стихії

За останніми даними, жертвами стихії стали 77 людей, ще щонайменше:

22 поранених перебувають у лікарнях;

26 осіб зникли безвісти.

Влада наказала закрити школи та заборонила будь-яку релігійну та туристичну діяльність у штаті.

Зливи спровокували повені і у 2 північних штатах Індії. Загалом за 3 дні померли понад 150 людей.

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