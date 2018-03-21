Vodafone повідомили, в яких містах найшвидше запрацює 4G

Мобільний оператор Vodafone Україна повідомив, що їхня мережа технічно повністю готова до запуску 4G інтернету в діапазоні 2,6 ГГц. Найперше 4G з’явиться у великих містах країни.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Оператор отримав ліцензію на роботу в цьому діапазоні 6 березня. Остаточна дата запуску мережі залежить від отримання всієї дозвільної документації від державних органів.

Читайте також: 4G в Україні: коли запрацює і як підключити

Як повідомили у компанії, найшвидше 4G увімкнуть у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові та інших великих містах, де є найбільше скупчення абонентів.

Нагадаємо, в Україні відбулись два 4G-аукціони. Так, Lifecell придбав два лоти сумарно на 30 МГц за 909,25 мільйони гривень, "Київстар" – купив три лоти сумарно на 30 МГц за 916,3 мільйони гривень і "Vodafone-Україна" – два лоти сумарно на 20 МГц за 631 мільйон гривень.