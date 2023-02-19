Блогерка, яка скандалила з поліцією, відома й іншими зашкварами, – соцмережі

У Києві спалахнув скандал після затримання водія BMW, коли його дружина опублікувала у соцмережах кадри з місця подій, звинувативши правоохоронців у нібито нападі. Однак у соцмережах пишуть чимало цікавого і про саму блогерку.

Зокрема Марію (а саме так звати блогерку) та її чоловіка Віталія звинувачують у продажі товарів у Росію та в шахрайстві. У ситуації розбирався 24 Канал.

Зверніть увагу Водій BMW, інста-блогерка, правохоронці та бійка: у Києві спалахнув гучний скандал

Відсутність зарплат у співробітників та звинувачення у шахрайстві

Після того, як спалахнув скандал із затриманням чоловіка блогерки, про саму жінку почали писати багато цікавих фактів та додавати до них скриншоти листувань. Марія та Віталій є власниками магазину брендового одягу My Ray. Однак у соцмережах ті, хто працював на подружжя, скаржаться, що їм не виплачують гроші, а блогерка постійно шукає відмовки. У мережі стверджують, що близько 20 людей зараз без зарплатні.

Співробітники просять Марію виплатити зарплату / Скриншоти "Київ Оперативний"

Крім того, Марію та Віталія звинувачують у тому, що під час повітряної тривоги вони змушують працівників залишатися на місцях. Одного разу в цех, де перебували 15 людей, упав уламок. Дивом ніхто не постраждав.



Скарги працівників, яких змусили працювати під час тривоги / Скриншот

Однак є й претензії від невдоволених клієнтів. Наприклад, одна зі скарг пов'язана із тим, що дівчині, яка зробила замовлення, не пошили одяг на замовлення, за який вона внесла повну передоплату. Однак і кошти їй ніхто не повертає.



Скарги на блогерку в коментарях під її дописом / Скриншот

Звинувачення у торгівлі з Росією

Марії та Віталію закидають те, що вони в час повномасштабної війни продають свої товари у Росію. Ми вирішили перевірити, чи справді це так. Найперше, на що ми звернули увагу на сайті – він порушує закон про мову, оскільки української версії сайту немає взагалі. Радше – на сайті зазначено, що мова інтерфейсу нібито українська, але все відображено російською. Української мови як такої там немає. Однак відповідно до чинного законодавства, уся інформація на сайтах інтернет-магазинів повинна бути державною мовою і може бути перекладена іншими мовами.



Інтернет-магазин порушує закон про мову / Скриншот

У розділі сайту "Доставка та оплата" в переліку країн, куди магазин доставляє свої товари, є Росія та Білорусь.



Інформація про доставку на сайті магазину блогерки / Скриншот

Однак інформація в цьому розділі може бути застарілою, тому ми вирішили спробувати зробити замовлення в Росію. Однак у запропонованому переліку країн ні Росії, ні Білорусі не було.



Перелік країн, у які можна зробити замовлення з українського сайту / Скриншот

Здавалося б, на цьому скандал вичерпаний, звинувачення безпідставні і можна про цю частину історії забувати. Однак не все так просто. Мережею поширюють скриншот, на якому видно повідомлення про те, що у жовтні у приватних повідомленнях представники магазину написали, що з Росією не співпрацюють, а вже у лютому цього року спитали, чи не цікавить співпраця, бо їхнє представництво у Казахстані тепер має можливість доставляти товари у Росію. Цей скріншот нібито опублікувала колишня працівниця цього магазину, однак довести автентичність повідомлень, на жаль, неможливо.



Повідомлення про доставку в Росію / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що 19 лютого спалахнув гучний скандал, коли Марія у своєму інстаграмі опублікувала кадри із затримання свого чоловіка, звинувативши правоохоронців у нібито нападі на її чоловіка та на неї. Однак у Патрульній поліції опублікували повні кадри з місця подій, на яких видно, що чоловік напав на правоохоронців, коли один із них намагався відгородити блогерку, яка вийшла знімати відео та попросив її відійти. Чоловіка затримали та повідомили про підозру за статтею про опір та умисне заподіяння побоїв працівникові правоохоронного органу. Тепер чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення.