"Водій був за кермом 18 годин": що про аварію в Польщі розповіли очевидці

Журналісти поспілкувалися з українцями в Польщі, які потрапили у смертельну ДТП. Люди розповіли подробиці інциденту та озвучили свої підозри про причину трагедії.

24 українці станом на 7 березня все ще перебувають у польських лікарнях, причому 9 – у важкому стані. Загинули в аварії 5 людей, їхні імена обіцяють з дозволу місцевої прокуратури оприлюднити 8 березня.

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Людей розкидало салоном, немов іграшкових

Розслідування щодо причини аварії триває, але саме місце ДТП вже прибрали. У звітах правоохоронців вказано, що водій рейсового автобуса Познань – Херсон не впорався з кермуванням. Через це транспорт злетів із дороги й перекинувся. Всього людей там було 57, разом з двома водіями (усі – українці).

За свідченням рятувальників, більшість пасажирів не були пристебнутими пасками безпеки. Тож коли автобус впав, людей розкидало салоном, немов іграшкових. На місці загинули 2, ще 3 – під час рятувальної операції. І ще 9 травмованих – у важкому стані (загалом у польських лікарнях – 24 українці).

"Водій був за кермом 18 годин": що відбувалося в автобусі під час ДТП

У Михайла Токмакова – поламана рука, ребра, забій груднини. Чоловік їхав додому у Донецьк. Під час удару він зміг прикрити собою дружину, тож вона уникла важких травм. Але Михайло не знає, де зараз його дружина – її телефон загубився, а номер недоступний.

Сам Токмаков каже, що дивом вижив: він поступився місцем дівчині, яка хотіла сидіти біля вікна, а ця дівчина загинула.

Чоловік переконаний: аварія сталася через те, що водій заснув за кермом. Мовляв, з 14 години дня, від Вроцлаву, і до самої ДТП за кермом був один і той же водій. А інший тільки ходив салоном і спілкувався з пасажирами.

Водії повинні мінятися кожних 4 години, а він їхав всі 18. І десь за 50 хвилин до інциденту він вильнув, сильно так вильнув – видно, вирубався вже,

– розповів постраждалий.

Обох водіїв затримали

Як стверджують у ТСН, обох водіїв автобусу Познань – Херсон затримали. Того, що був за кермом – після надання допомоги, а другого – з легкими травмами.

У компанії-перевізнику кажуть, що водій досвідчений і працював на міжнародних рейсах більше за 3 роки. Мовляв, заснути він не міг, а за кермом був тільки годину.

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