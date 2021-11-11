Неадекватно поводився: водій позашляховика, який збив дітей у Харкові, кричав, що не винен

За словами очевидців, водій одразу після ДТП кричав і намагався довести, що він не винен. У мережі до того ж з'явилося відео до аварії, де видно, що Toyota Land Cruiser дивно їде дорогою. Він впевнено перетинає кілька смуг всупереч правилам дорожнього руху.

Аварія сталася вдень 11 листопада. Водій елітного позашляховика буквально "зніс" 13-річних хлопчика і дівчинку.

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Кричав і неадекватно поводився

Двоє очевидців, які працювали в магазині неподалік місця ДТП, розповіли, що водій поводився неадекватно. Він кричав і намагався довести, що він не винен.

Лаявся чоловік у відповідь до перехожих, які ставили багато питань. За словами дівчат, біля місця аварії зібралося дуже багато людей.

Дивно їхав дорогою

Дивну поведінку водія помітили й на дорозі ще до аварії. У телеграмі Magnolia TV публікують відео, де видно, як Toyota порушує правила дорожнього руху. Він їде зустрічною, а потім самовільно перетинає ще кілька смуг.

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11 листопада елітний Toyota Land Cruiser збив 13-річних хлопця та дівчину, які переходили дорогу на зелений.

Дівчинку відкинуло після удару, а хлопець потрапив під передній бампер.

Власник Toyota протягнув школяра кілька метрів, після чого зупинився.

На місце події викликали медиків швидкої. Вони терміново госпіталізували дітей до лікарні.