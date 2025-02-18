Ображав військову із контузією: водія київської маршрутки відсторонили від роботи

Водій київської маршрутки №410 відмовився безкоштовно везти військову з посвідченням УБД Ксенію Пономарьову. Наразі його відсторонили від роботи.

Жінка каже, що вже не вперше потрапляє на цього водія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київ24".

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Що відомо про інцидент у маршрутці

Військова розповідає, що вперше водій маршрутки виганяв її з салону та пропонував їхати тролейбусом. Цього разу він впізнав Ксенію, дочекався поки вона дістане військове посвідчення та різко поїхав. Жінка впала на брудну підлогу, а водій звернувся до неї на "ти" та назвав "п'яним бидлом".

Я упала просто в проході, на брудну, з кашею мокрого снігу, підлогу. І почула, що я – п'яне бидло. Я – п'яне бидло, яке їхало з курсу англійської мови для військових на подальшу підготовку. Я, що одним оком після контузії вже майже не бачу і тому маю уповільнені рухи,

– розповідає Ксенія.

За словами військовослужбовиці, ніхто з пасажирів її не підтримав. Однак, 18 лютого відбулася зустріч перевізника та водія з посадовцями Укртрансбезпеки. Перевізник відсторонив водія від роботи на час проведення внутрішнього розслідування.

Окрім цього, з водіями проведуть додаткові інструктажі щодо дотримання правил дорожнього руху і безпеки перевезення пасажирів на міських маршрутах Києва.