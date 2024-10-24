Поліція у Львові затримала нетверезого водія трамвая, який наїхав на жінку з онуком

У Львові сталась курйозна дорожньо-транспортна пригода. Поліція затримала нетверезого водія трамвая.

На вулиці Княгині Ольги 23 жовтня ввечері сталась ДТП. Внаслідок цього постраждала жінка потрапила до реанімації.

Дивіться також Масштабна ДТП за участю понад 20 авто у Польщі: у згорілих машинах загинули люди

Жінка та хлопчик переходили трамвайну колію

Хлопчик не зазнав тілесних ушкоджень. Водієві, який перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 3 років.

Правоохоронці встановили, що водій трамвая, 50-річний львів’янин, здійснив наїзд на двох місцевих мешканців, дворічного хлопчика та його 44-річну бабцю, які переходили трамвайну колію пішохідним переходом.

За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Зранку 21 жовтня у Солом'янському районі Києва на вулиці Вадима Гетьмана сталася страшна ДТП. Внаслідок аварії за участі вантажівки та маршрутки є постраждалі.

Про це повідомили в КМДА. Зазначається також, що внаслідок ДТП рух транспорту був ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

Раніше повідомляли, що у Львові спалахнула масштабна пожежа на автобусному заводі, що на Стрийській. Її оперативно локалізували та ліквідували.