Водій вийшов на заміну: деталі моторошної ДТП на Миколаївщині

29 вересня 2021 , 16:03
Читать новость на русском

Джерело:

Obozrevatel

На Миколаївщині 27 вересня мікроавтобус зіткнувся з двома вантажівками. Внаслідок аварії загинуло 4 людей. Серед жертв є водій, молода мама, підліток та колишня тренерка з танців.

Водій мав багаторічний досвід

Мешканці селища Берегезнувате розповіли, що пасажири мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter поверталися додому з роботи. Вони їздили збирати в полі помідори у сусіднє село.

Актуально Мікроавтобус врізався у вантажівку: у ДТП на Миколаївщині загинули 4 людей

Mercedes їхав у напрямку Снігурівки та раптово зіткнувся з фурою, що рухалася зустрічною смугою. Водій не впорався з керуванням і мікроавтобус занесло на узбіччя, де він зіткнувся з причепом КамАЗу, який стояв.

Водія звали Василь Коваленко. У молодості він навіть працював на БАМі. Років 25 тому водив вантажні машини, потім багато років працював водієм в СЕС. Останні років 10, а може і всі 15, він за кермо вже не сідав, був на пенсії,
– розповів мешканець Берегезнуватого.

Він додав, що бус був нестійкий. Тому, коли Василь різко повернув ліворуч, Mercedes зачепив вантажівку.

Зауважимо, у той день Коваленка попросили підмінити постійного водія та поїхати по людей. Пасажирка розповіла, що Василь кудись дуже поспішав та швидко їхав.

Що відомо про жертв аварії

Унаслідок ДТП загинуло 4 людей:

  • водій Василь Коваленко;
  • 15-річний підліток, який поїхав збирати помідори разом з мамою. Наразі жінка перебуває у важкому стані в реанімації;
  • молода мама двох маленьких дітей;
  • 50-річна Ірина Коваленко. За словами місцевих, сім'ї та дітей у неї не було. Раніше жінка викладала у селищі танці і була тренеркою з фітнесу.

Крім того, в аварії постраждали ще 6 людей, лише двом з них дозволили лікуватися вдома. Решта всі перебувають у лікарні.

Читайте також На Львівщині розбився 16-річний мотоцикліст: моторошні фото з місця події

Зверніть увагу! Директор департаменту державного контролю на транспорті "Укртрансбезпеки" Андрій Ткачов заявив, що мікроавтобус не мав ліцензії на перевезення пасажирів.

Деталі смертельної ДТП

  • Трагедія трапилася близько 19:55 на трасі Снігурівка – Калинівка поблизу села Широке.
  • Правоохоронці шукають свідків ДТП. Особливо у випадку, якщо вони мають записи аварії на відеореєстраторі.
Автор: Софія Мінджоса